المستشار الطبي لرئيس الوزراء يكشف طرق تقديم الشكاوى والاستغاثات الطبية

قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك أكثر من قناة، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمور الصحية، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية، تستقبل الشكاوي الصحية، وأن للمنظومة خطوط كثيرة، لتلقي شكاوى المواطنين، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة.

وأشار المصري مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى وجود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء، التي تستقبل الاستغاثات الصحية، وأيضًا هناك الخط الساخن لوزارة الصحة 105، لافتًا إلى أنه تم زيادة خطوط الاتصال، وتلقي المكالمات.

وأوضح المصري، أن المواطنين لديهم حالة من الهلع، وأن أي مواطن يصاب بسخونية، يعتقد أنه مصاب بكورونا، لافتًا إلى أن مستشفيات الحميات هي المسؤولة عن استقبال وفرز المرضى.

وأكد المصري، زيادة عدد المسحات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم انشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال أكبر عدد من المرضى، وأنه سيتم التوسع في إنشاء المستشفيات الميدانية.

وفي سياق متصل، أكد المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزارء، أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية، على زيادة الإنتاج، وتم الاتفاق على التوسع الأفقي، لإنتاج الأدوية والتوسع الرأسي، لإنتاج أصناف جديدة لضخها في الأسواق.

ولفت إلى أنه تم التصريح لـ3 شركات، بإنتاج أصناف جديدة، مشيرًا إلى أنه تقرر توقيع برتوكول مع هيئة الغذاء، والدواء لتسهيل تسجيل المكملات الغذائية، ناصحًا المواطنين بالحصول على الفيتامينات، والمواد المهمة من الخضروات والفاكهة ومصادرها الطبيعية.

وحذر المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، المواطنين من تناول دواء "ديكثاميسازون"، وأنه لا يعطي إلا للمرضى في العنايات المركزة، وتحت إشراف الطبيب المختص، نظرًا للمضاعفات والأثار الجانبية الخطيرة له.