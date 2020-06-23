هاني شاكر يشكر كل من واساه في ذكرى ابنته التاسعة

وجّه الفنان هاني شاكر، الشكر لكل من شاركه إحياء الذكرى التاسعة لرحيل ابنته "دينا" التي غيّبها الموت في 2011.

كتب شاكر عبر حسابه على إنستجرام: "كل الشكر والتقدير من كل قلبي إلى أصدقائي الفنانين وجمهوري الحبيب الذين شاركوني في إحياء الذكري التاسعة لرحيل ابنتي الغالية دينا".

وكان هاني شاكر أحيا ذكرى ابنته أمس، التي توفيت قبل عدة سنوات، ونشر صورة لها عبر إنستجرام، معلقا: "حبيبة قلب بابا دينا وتوأم روحي، وحشتيني قوي والدنيا من غيرك ملهاش طعم ولا روح، انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبة إلا الذكريات وأحلى حاجة في الدنيا مجدي ومليكة، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة، إحنا وكل اللي بتحبيهم، وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلى وأغلى ملاك شافته عيني".