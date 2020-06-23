مدبولي: متمسكون بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة التي تم اتخادها في الفترة الماضية منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا هو الحفاظ على عملية التوازن وعدم غلق الدولة أو القطاعات الاقتصادية بقدر الإمكان، ولكن في نفس الوقت محاولة أخد كل الإجراءات الاحترازية التي تصون المواطن.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس السيسي وجه بالوقوف مع العمالة غير المنتظمة من خلال منحة استثنائية لمدة 3 أشهر وإجراءات قامت بها الدولة مع البنك المركزي سواء إسقاط العديد من المتأخرات والغرامات والمديونيات لدى الأجهزة الحكومية وإعطاء تيسيرات وتسهيلات.

وتابع: "ده اللي خلانا متمسكين بالإجراءات الاحترازية عشان نستمر في الحفاظ على أرواح المواطنين، وعجلة الاقتصاد تعود للدوران بقوة ونفتح الاقتصاد بصورة كبيرة علشان فيه قطاعات فعلا تأثرت بصورة شديدة وهناك ملايين الأسر التي كان أكل عيشها وشغلها من خلال تلك القطاعات زي قطاعات السياحة والمطاعم".

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث أية إجراءات قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وبحث إجراءات "التعايش" معه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الاجتماع سيشهد مناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

كانت الوزيرة، عقدت اجتماعا أمس الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد.