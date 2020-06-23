ارتفاع طلبات إعانات البطالة في أنطاليا التركية لـ4 أضعاف خلال عام واحد

قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي، شاتين عثمان بوداك، إن أعداد المتقدمين بطلب الحصول على إعانات البطالة في تركيا قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي.

وذكر البرلماني التركي، في تصريحات نقلها موقع "أفرنسال"، أن شهر أبريل الماضي شهد تقدم 308 آلاف و968 شخصًا بطلب إعانة بطالة، بينما بلغ الرقم في الشهر ذاته من العام الماضي 142 ألف و90 شخصا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضافت "أفرنسال"، أن محافظة أنطاليا شهدت تقدم 4351 شخصًا للحصول على إعانات بطالة خلال أبريل 2019، حسب إحصاءات مكتب العمل التركي، إلا أن الرقم قد ارتفع لأربعة أضعاف ما كان عليه العام الماضي ليسجل 17 ألفا و431 شخصًا.

من جانبه، أشار النائب "بوداك" إلى عدم التزام جهات العمل بقرار حظر فصل الموظفين الذي أصدرته الحكومة في مارس الماضي ويمتد مفعوله ستة أشهر، وقال إنه تم التعامل مع القرار كسائر القرارات الأخرى التي اتخذتها السلطة الحاكمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، معلنًا تقدمه بمذكرة استفهامية إلى رئاسة البرلمان لمطالبة وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زومرد سلجوق، بالرد عليها.

وتساءل النائب التركي، عن أسباب ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في تركيا وأنطاليا على وجه الخصوص رغم حظر السلطات فصل الموظفين.