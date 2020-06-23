الوفد: إنجازات السيسي في 6 سنوات تؤكد نجاح ثورة 30 يونيو

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الإنجازات التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ٦سنوات الماضية تؤكد نجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أهدافها.

وأضاف "الهضيبي"، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو والتي اقتربت ذكراها، خرجت بمصر من النفق المظلم في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى النور، وهذا الأمر انعكس في إنجازات مصر منذ 30 يونيو وحتى اليوم.

وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم والبطالة من 7.1% عام 2012 إلى 9.8% في يونيه عام 2013، واليوم وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم يبلغ معدل التضخم في مصر في شهر مايو 2020 نحو 4.7% نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، وبالنسبة لمعدل البطالة فقد بلغ في عهد الإخوان خلال العام المالي 2012-2013 مقدار 13.3% من حجم القوة العاملة في مصر، وبعد الإصلاح الاقتصادي تراجع إلى 8% في الربع الرابع من 2019.

وأوضح "الهضيبي"، أن بيانات الحساب الختامي للعام المالي 2012-2013 تًظهر أن إجمالي الإيرادات بلغ 350.3 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 588.2 مليار جنيه ليبلغ العجز الكلي 239.7 مليار جنيه ليمثل 13.7% من حجم الموازنة، بزيادة كبيرة عن العام السابق له وهو فترة حكم المجلس العسكري، حيث بلغ العجز في العام 2011-2012 نحو 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم تعطينا المالية العامة أرقامًا أفضل حيث زادت الإيرادات فبلغت 1288 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 وبلغت المصروفات 1713 مليار جنيه وبلغ العجز الكلي 431 مليار جنيه بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يبين الإنجاز التاريخي في مجال المالية العامة من 13.7% نسبة العجز في عهد الإخوان إلى 6.3% في عهد الرئيس السيسي.

وتابع أن الناتج المحلي أيضًا زاد بأرقام كبيرة جدًا، والذي بلغ في عهد الإخوان 2.1% بواقع 1608.6 مليار جنيه في حين يبلغ في الوقت الحالي 6162 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019-2020 بمعدل نمو بلغ 5.6% وهو ما يبين الطفرة في النمو الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي.

وحول الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، فقد انخفضت في عهد الإخوان بنسبة 3.9% عام 2012-2013 بمقدار 0.6 مليار دولار، لتبلغ 14.9 مليار دولار لتُغطي 3.1 شهر واردات في الوقت الذي بلغ فيه الاحتياطي من النقد الأجنبي أكثر من 45 مليار دولار، بما يُغطي أكثر من ثمانية أشهر واردات قبل أزمة كورونا وانخفض إلى 36 مليار دولار لمواجهة الأزمة طبقاً لآخر بيان للبنك المركزي، وهو بلا شك أفضل بكثير من وضع الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال عصر الإخوان.

وأشار "الهضيبي"، إلى أنه خلال حكم الإخوان 2012-2013 ارتفع رصيد صافي الدين المحلي المستحق على الحكومة بنسبة 27.3% ليزيد من 62.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011-2012 إلى 71.9% عام 2012-2013 بزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع الدين الخارجي من 34.4 مليار دولار في يونيه 2012 إلى 43.2 مليار دولار في يونيه 2013 بنسبة زيادة 25.5% عن العام السابق ليصبح الدين العام المستحق على الحكومة المحلي والخارجي نسبة 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2013 أما نسبة الدين العام المستحق على الحكومة بما يشمل المحلي والخارجي فيمثل في 74.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر فبراير 2020 وهو ما يوضح حجم الانخفاض في نسبة الدين المستحق على الحكومة ما بين عهد الإخوان وما تم بعد الإصلاح الاقتصادي.

وعلى صعيد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أكد "الهضيبي"، أنه بلغ 197 مليار جنيه عام 2012-2013 وزاد مبلغ الدعم ليصل إلى 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020 مع التوسع في برامج الدعم التي تستهدف المرأة المعيلة وكبار السن من خلال برنامج تكافل وكرامة، وهذه البرامج هدفها الحفاظ على كرامة المواطن المصري.