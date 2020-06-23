سامي مغاوري ينضم إلى فريق عمل "قبل الأربعين"

كشف الفنان سامي مغاوري، عن تعاقده مع شركة "بروماكس" للإنتاج والتوزيع السينمائي للمشاركة في فيلم "قبل الأربعين"، والذي تبدأ له مرحلة التصوير الفعلية قريبًا.

وأكد "مغاوري"، أنه ينتظر تصوير هذا العمل باستعداد مكثف، وذلك نظراً للكاريزما المختلفة الذي يطل بها لأول مرة على جمهوره، معبرا عن سعادته وسروره بالتعاون مع جميع فريق العمل.

وأضاف "مغاوري"، بأن الذي صمم على اختياره هو المخرج معتز حسام، ووصفه بأنه جوكر الحدوتة.

وفي نفس السياق بدأ المخرج معتز حسام، في معاينة الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم "قبل الأربعين"، استعداداً لانطلاق التصوير والذهاب إلى مرحلة البلاتو خلال الشهر المقبل.

يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين"، تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها.

جدير بالذكر بأن فيلم "قبل الأربعين"، يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم داليا مصطفى، بسمة، هاله فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم، وآخرين، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.