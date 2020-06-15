سامي مغاوري: استئناف تصوير "قوت القلوب" الشهر المقبل

قال الفنان سامي مغاوري، إن استئناف تصوير مسلسل "قوت القلوب" لن يكون قبل مطلع شهر يوليو المقبل، لحين تحسن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليًا، المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مغاوري" لـ"الوطن" أن فريق عمل المسلسل، سيلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، مع ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي، معربًا عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بشأن الحلقات الأولى التي عُرضت عبر شبكة تليفزيون الحياة، قبل شهر رمضان الماضي.

"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وتدور أحداث "قوت القلوب" في إطار كوميدى اجتماعي من واقع الحياة، حول شخصية "قوت"، التي تعمل كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.