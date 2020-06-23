"الإنجيلية": سنعلن في وقت لاحق إجراءات إعادة فتح الكنائس

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، إنها ستعلن في وقت لاحق رؤية إعادة فتح كنائس الطائفة التي سيتم إقرارها لعمل كنائس الطائفة اعتبارا من السبت المقبل، عقب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإعادة فتح دور العبادة لتأدية الشعائر اليومية دون الشعائر الأسبوعية بصفة مؤقته وبشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشكلت الطائفة الإنجيلية لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.