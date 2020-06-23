السكة الحديد: تعديلات على مواعيد القطارات لتشغيلها حتى منتصف الليل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه سيتم إدخال بعض التعديلات على مواعيد جداول تشغيل القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتشغيل المواصلات العامة حتى منتصف الليل، مشيرة إلى أن العمل في الهيئة سيبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة لديها سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا ومنها تعديلات جداول التشغيل، موضحا أن القطارات ستعمل بدءا من السبت المقبل حتى منتصف الليل، وسيتم زيادة عدد القطارات العاملة على جميع الخطوط، لافتا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح رسلان في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة ستواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا ومنها تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مع ضرورة التزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، وعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات دون ارتداء الكمامة وإلا سيتعرض إلى الغرامات الفورية، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة ستخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.