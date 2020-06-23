"يامغيث أغيثها".. شريهان تتضرع إلى الله لشفاء رجاء الجداوي

حرصت الفنانة شريهان، على كتابة عدد من الأدعية الدينية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، متضرعة فيها إلى الله، لشفاء الفنانة رجاء الجداوي.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد منذ فترة، وسط توارد أنباء عن تدهور صحتها.

وكتبت "شربهان" عبر "تويتر": "أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها".

وتابعت: "هو الله تعالى هو الذي خلق ويهدي، يطعم ويسقي، يمرض ويشفي وكما قال سيدنا إبراهيم -عليه السلام تأدباً مع ربه عز وجل (وَإِذَا مَرضتُ فَهُوَ يَشفين)، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنها، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد يا الله".

وواصلت "شريهان"، دعائها، بقولها "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير، ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغيثها يا مغيث أغيثها".