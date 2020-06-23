الشرطة التركية تسحل نائب رئيس نقابة المحامين ببيلجيك

حاولت قوات الشرطة التركية صباح اليوم، إلقاء القبض على نائب رئيس نقابة المحامين في مدينة بيلجيك، حسن شاهين، وقامت بسحله وضربه في محاولة لاقتياده داخل عربات الشرطة، إلا أنها تراجعت بسبب قيام المشاركين في مسيرة الدفاع بتصوير الاعتداء.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن السلطات لم تسمح لرؤساء نقابات المحامين الذين شاركوا في فعاليات "مسيرة الدفاع"، من الوصول للعاصمة أنقرة، بعد أن انطلقت المسرات في عدد من المدن والمقاطعات التركية، احتجاجًا على تعديل قانون نقابات المحامين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وشارك رئيس نقابة المحامين الفرعية بمدينة أيدن، جوخان بوزكورت، مقاطع فيديو قصيرة توضح اعتداء الشرطة على نائب رئيس نقابة المحامين بمدينة بيلجيك، حسن شاهين، في محاولة لاعتقاله؛ إلا أن قوات الشرطة توقفت عن محاولة الاعتقال بعد أن شاهدت المحامين يصورون ما يحدث.

وصوّر "بوزكورت"، محاولة اعتقال حسن شاهين وسحله، وشارك مقاطع الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا "دع الجميع يشاهدون ما تفعله الشرطة لزميلنا نائب رئيس نقابة المحامين في مدينة بيلجيك، وحيث لا يوجد قانون في أنقرة ويمنعون دخول الصحافة هنا، فليشارك جميع زملائي، والمواطنين، صور العار هذه".

وأعلن رئيس نقابة المحامين الأتراك الفرعية بمدينة أيدين، جوكهان بوزكورت، أمس الاثنين، في تغريدة له، أن السلطات استولت على مصادر الإعاشة للمحامين المعتصمين أمام مقر النقابة العام بالعاصمة أنقرة ضمن فعاليات "مسيرة الدفاع".

وقال "بوزكورت"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السلطات قامت بمصادرة الطعام والمشروبات التي جلبتها نقابة المحامين في أنقرة لرؤساء ونقابات المحامين المشاركين بالاعتصام.

وأضاف "يجرى الآن كتابة تاريخ العار، وتسجيل انتهاكات القانون عند مدخل العاصمة، لا تنسوا أنكم لو تركتموهم بلا ماء وجياع فلن يبقى الدفاع صامتًا، نحن نقاوم".