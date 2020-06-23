النمسا تجدد انتقادها لتركيا لابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين

جدد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، انتقاداته لسياسات تركيا، مشددا على أنّه يجب على تركيا عدم استخدام ورقة المهاجرين غير الشرعيين لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي أو ابتزازه.

وأشاد المستشار النمساوي، في تصريح صحفي، اليوم، بجهود اليونان التي تدعمها النمسا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأوضح أنّ وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لعبت دورًا حاسمًا فى صد محاولات اختراق المهاجرين لحدود الاتحاد الأوروبي بتشجيع من تركيا.

ولفت إلى أنّ بلاده ترسل إلى تركيا "رسالة واضحة" مفادها أنّه لا ينبغي ابتزاز الاتحاد الأوروبي بملف المهاجرين، مشيرا إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على إيقاف اللاجئين عند حدوده الخارجية.

وكان المستشار النمساوي أدلى بتصريحات مشابهة قبل يومين للصحف اليونانية، وزعمت تركيا فى ردها على ذلك بأنّ النمسا تنتهك الإنسانية والقيم المشتركة للاتحاد الأوروبي.