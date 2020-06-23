عن حياة تايسون والأميرة ديانا.. أفلام سيرة ذاتية تم الإعلان عن إنتاجها

شخصيات لها شديد التأثير في مجالات مختلفة، منها السياسة والفن والرياضة ألهمت صناع السينما مؤخرا لإنتاج أفلام تحكي سيرتهم الذاتية، أو جزء من حياتهم.

وأعلنت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيوارت، عن تجسيدها دور الأميرة ديانا، في فيلم جديد بعنوان "Spencer"، من إخراج التشيلي بابلو لارين، وسيقوم بتأليفه ستيفين نايت.

وتدور أحداث الفيلم حول الأميرة "ديانا"، خلال أسبوع واحد، عندما قررت أن زواجها من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لم يكن موفقا وقررت الانفصال عنه.

وقال مخرج الفيلم بابلو لارين، في تصريح سابق له: "ستيوارت هي الاختيار المثالي وأعتقد أنها ستقوم بشيء مذهل ومثير للاهتمام في الوقت نفسه".

وفي مجال الرياضة، أكد الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة أوسكار جيمي فوكس، على تجسيده لشخصية أسطورة رياضة الملاكمة مايك تايسون.

وكشف "فوكس"، عن نظام تمرين مرهق استعدادًا للدور ليكون بالوزن المناسب، وقال: "الناس سوف يعتقدون أنني مايك تايسون".

وقال منتج الفيلم مارك بيرنبوم، في تصريح سابق له، إن القيام بالسير الذاتية أمر صعب، أحيانًا يستغرق الأمر 20 عامًا لإنجازه، ولكنهم بدأوا بالفعل في إنجاز الفيلم.

وفي مجال الفن، ذكرت تقارير سابقة، أنه سيتم التحضير لفيلم سينمائي عن حياة المغني والشاعر الأمريكي "بوب ديلان"، مواليد 1941، ومن المقرر أن يقوم ببطولته الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شامالاي، 25 عاما، والذي رشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2017، على أن يكون مخرجه جيمس مانجولد.

والفيلم الذي تم الإعلان عنه، من المقرر أن يدور في فترة السيتينات، حول تحول مسيرة "بوب" من الموسيقى الشعبية إلى تقديمه موسيقى "الروك".

والفيلم المنتظر عن "بوب ديلان"، لم يكن الأول عنه، فهناك دائما اهتمام بصناعة أفلام تحكي مسيرته، سواء دراميا أو وثائقيا، آخرهم Rolling Thunder review، وهو وثائقي إنتاج شبكة نتفلكس ومن إخراج مارتن سكورسيزي.. والفيلم يرصد الجولة الموسيقية التي قام بها "ديلان" عامي 1975 و1976، وتحدث فيه بوب ديلان ومجموعة من صناع الموسيقي، مع عرض لقطات نادرة من جولته "رولينج ثاندر".