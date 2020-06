قبل ستيوارت.. فنانة جسدت دور ديانا في 2013 وترشحت لـ"أوسكار" مرتين

يبدو أنّ السيرة الذاتية للأميرة ديانا ملهمة لصناع السينما، فرغم الإعلان عن فيلم يجسد فترة من حياتها بطولة الأمريكية كريستين ستيوارت، إخراج التشيلي بابلو لارين، تأليف ستيفين نايت، تناولت السينما حياة "ديانا" في فيلم يحمل اسمها عام 2013.

فيلم "ديانا" من إخراج أوليفر هيرشبيجل، تأليف Stephen Jeffreys, Kate Snell، ومأخوذ عن كتاب 'Diana Her Last Love.

وجسدت الممثلة نعومي واتس دور الأميرة ديانا، وشاركها البطولة كاس أنفر، تشارلز إدواردز، دوجلاس هودج، إيلان جودمان.

"ديانا" الذي أُنتج عام 2013، كانت تكلفة إنتاجه 15 مليون دولار، وحقق أرباحا 21 مليون دولار بحسب موقع IMDB، ومدته ساعة و53 دقيقة، ويعرض حاليا عبر منصة نتفليكس.

وشاركت نعومي واتس، في أكثر من 80 عملا فنيا، أولها مسلسل Return to Eden عام 1986، وشاركت في ذات العالم بفيلم For Love Alone.

وفي عام 2019 شاركت نعومي واتس في 3 أعمال وهي فيلم The Wolf Hour، وLuce إضافة إلى مسلسل The Loudest Voice، كما انتهت من تصوير دورها في فيلم Boss Level ولم يعرض بعد.

وترشحت "نعومي" لجائزتي أوسكار، الأولى عام 2004 عن دورها الرئيسي في فيلم 21 Grams، والثانية عام 2013 عن دورها الرئيسي في فيلم Lo imposible .