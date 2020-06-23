الغرف السياحية: مصر استعدت لاستقبال السياح الأجانب أول يوليو

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الأيام الماضية، شهدت أحداثا مهمة تصب في صالح صناعة السياحة، مشيرا إلى أن كل تلك الأحداث تتكامل لترسم صورة رائعة للسياحة المصرية وتؤكد أنها استعدت جيدا لاستقبال السائحين في منتجعاتها المختلفة بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح بدء من أول يوليو المقبل.

وأضاف "الوصيف" في تصريحات له اليوم، أن من بين الأحداث المهمة قيام وزارة السياحة والآثار بإطلاق فيلم دعائي رائعا تحت عنوان "رحلة السائح بمصر"، مشيرا إلى أن الفيلم شهد تنسيقا خلال مختلف مراحله بين الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والاتحاد والغرف السياحية، وكان هناك تعاونا مشتركا في تمويل إنتاج الفيلم وإقراره بالصورة الرائعة التي خرج بها، مشيدا بقيام الوزارة بتمويل خطة تسويقية للفيلم في عدة شبكات عالمية في مقدمتها "سي إن إن" و"ديسكفري"، بجانب حملة لعرض الفيلم بوسائل التواصل الإجتماعي بأهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر.

ونوه "الوصيف"، في تصريحاته بإصدار وزارة السياحة والآثار كتيبين باللغتين الإنجليزية والعربية، يتضمنان كافة الضوابط التي اعتمدتها الوزارة لعودة السياحة الدولية، لافتا إلى أن أهم ما في تلك الضوابط أنها لاقت إشادة كبار منظمي الرحلات حول العالم بما يبشر بالعودة السريعة لحركة السياحة الي مصر، موضحا أن تلك الضوابط شهدت جهدا كبيرا حتى تخرج بتلك الصورة المشرفة للسياحة المصرية.

وأعرب عن سعادته للجولة التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار بكل من الغردقة وشرم الشيخ قبل أيام وحرصه علي اصطحاب 34 إعلاميا من كبري الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية ، وممثلي وسائل الأعلام الكبري بأهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ومنها ألمانيا واليابان وايطاليا وشملت الجولة زيارات للفنادق الحاصلة علي الشهادات الصحية بالمدينتين واستعراض الإجراءات الإحترازية المتخذة بها تمهيدا لإستقبال السائحين، وأيضا استعراض خطة الاتوبيسات السياحية والاجراءات الطبية بها وأيضا زيارة مراكز الغوص في شرم الشيخ ومتابعة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها تلك المراكز لحماية السائحين والعاملين بها.

وأضاف "الوصيف" أن تلك الزيارة حققت هدفها تماما وذلك من خلال ما تابعناه من تغطية متميزة بكل وسائل الإعلام الدولية للزيارة والانطباعات الايجابية للغاية التي رصدوها لجاهزية منتجعاتنا بصورة واقعية لاستقبال السائحين.

وشدد على أن هناك جهدا يستحق الإشادة في هذا الجانب من قبل أجهزة المحافظتين وعلي رأسهما اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومساندتهما لجهود تجهيز المنتجعات لاستقبال السائحين.

وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه تزامنا مع تلك الأحداث المهمة للسياحة المصرية جاء إعلان المجلس العالمي للسفر والسياحة حصول مصر على خاتم السياحة الآمنة مما يؤكد جاهزية منتجعاتها لإستقبال السائحين، كما يمثل عنصرا مهما للترويج للسياحة المصرية، معربا عن أمله أن تعود الحركة السياحية بشكل كامل وفي أسرع وقت لكافة المدن والمقاصد السياحية بمصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب التكاتف من الجميع والبعد عن صغائر الأمور لتحقيق هدف واحد وهو عبور الأزمة الحالية وعودة الرواج السياحي بمصر والتواصل مع شركاءنا بالخارج لتحقيق هذا الهدف.