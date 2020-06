بعد عودته للغناء.. شخصيات مؤثرة ذكرها "ديلان" في ألبومه الأخير

الكلمات التي تخرج من فمه بصوته المميز، تحوي الكثير من المعاني، فيكتب بوب ديلان، ويغني بعدها بإحساس شديد، ليؤثر في العالم، وعبر سنوات طوال ناقش أسطورة الغناء والشعر، الكثير من القضايا، وفي ألبومه الأخير "Rough and Rowdy Ways"، يعود بعد 8 سنوات، بنفس القدر من الإبداع الذي عاهد جمهوره عليه.

ضم ألبوم يوب ديلان 10 أغنيات جديدة، ذكر فيها، أسماء شخصيات تاريخية مختلفة ضمن أغانيه التي قام بتأليفها.

في أغنية، I contain multitudes، ذكر "آن فرانك"، ضمن كلماتها، وهي ألمانية هولندية من أصل يهودي، واكتسبت شهرة بعد وفاتها مع نشر مذكراتها التي حملت عنوان "فتاة صغيرة".

وفي نفس الأغنية ردد بوب ديلان، اسم الفريق الغنائي الإنجليزي The Rolling Stones، بالإضافة إلى الشاعر والرسام الإنجليزي، وليام بليك، والذي يعتبر شخصية هامة في تاريخ الشعر والرسم.

وفي نفس الأغنية ردد "ديلان" اسم الموسيقار الأسطورة النمساوي بيتهوفن، بالإضافة إلى الموسيقى البولندي شوبان.

وفي أغنية My Own Version of You، غنى ديلان: I'll take the Scarface Pacino and The Godfather Brando في إشارة منه إلى آل باشتينو في فيلم العصابات الشهير الوجه ذو الندبة، وأيضا مارلون براندو في فيلم الأب الروحي.

وفي نفس الأغنية ردد اسم يوليوس قيصر، عندما قال And I ask myself, "What would Julius Caesar do؟" وفي كوبليه آخر ذكر اسم الملحن الأمريكي Leon Russell.

بالإضافة إلى الشخصيات الدينية المسيحية يوحنا الرسول، والقديس بطرس، والكاهن جيروم.. بالإضافة إلى النمساوي فرويد، وأيضا كارل ماركس.

ومن ضمن الـ 10 أغنيات كانت Goodbye Jimmy Reed، عن جيمي ريد موسيقي وكاتب أغاني موسيقى Blues الأمريكي، والذي رحل عن الحياة 29 أغسطس 1976.

وفي أحد الأغنيات، Mother of Muses ردد "ديلان"، أسماء كل من ويليام شيرمان وهو جندي أمريكي ورجل أعمال ومؤلف.. خدم في الجيش الأمريكي خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

وأيضا الجنرال بالاتحاد السوفيتي جيورجي جوكوف، والأمريكي جورج سميث باتون جونيور.

وفي نفس الأغنية ردد اسم ألمغني ألفيس بريسلي، وأيضا الناشط السياسي الأمريكي من أصل أفريقي مارتن لوثر كينج.

وفي أغنية Key West (Philosopher Pirate) ذكر ديلان اسم الرئيس الأمريكي الـ 25 ويليام ماكينلي، بعدما غنى "ديلان":

McKinley hollered, McKinley squalled

Doctor said, "McKinley, death is on the wall

أما أغنية «Murder Most Foulمدتها 17 دقيقة، وتدور حول اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى.

المغنى والشاعر الأمريكي "بوب ديلان"، مواليد 1941، له أنتاج ضخم، حصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، بسبب كلماته وأغانيه المؤثرة، منها جائزة نوبل في الأدب، بالإضافة لفوزه بالأوسكار عن أغنية "Things Have Changed"، والتي غناها لفيلم "Wonder boy"، وحصل على الجولدن جلوب عن نفس الأغنية، وترشح للجرامي 9 مرات وفاز بها مرة.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية، سأله المذيع عن كيفية تأليفه لهذا الكم من الأغاني، فرد بوب ديلان قائلا: "لا أعرف كيف قمت بتأليف كل هذه الأغاني، مكتوبة بطريقة سحرية تقريبًا".

ويبدوا أن حياة "بوب" ملهمة لصناع السينما، فالمخرج الكبير مارتن سكورسيزي أخرج فيلم Rolling Thunder review، وهو وثائقي إنتاج شبكة نتفلكس.. والفيلم يرصد الجولة الموسيقية التي قام بها "ديلان" عامي 1975 و1976، وتحدث فيه بوب ديلان ومجموعة من صناع الموسيقي، مع عرض لقطات نادرة من جولته "رولينج ثاندر".

وفي عام 2007 تم إنتاج فيلم سيرة ذاتية عنه اسمه "أنا لست هناك".. من تأليف وإخراج "تود هاينس"، والفيلم يعتبر تأملات في حياة بوب ديلان، يجسد فيه 6 شخصيات جانبًا مختلفًا من حياة المغني والشاعر.. وشارك في بطولته مجموعة من أهم النجوم في هوليود كل ممثل فيهم جسد بوب ديلان في مرحلة وهم كيت بلانشيت، هيث ليدجر، ريتشارد جير.. كريستيان بيل، بن ويشو، ماركوس كارل فرانكلين.

وأيضاً تم إنتاج فيلم when the deal goes down، عن بوب ديلان عام 2006، وشاركت فيه الممثلة سكارليت جوهنسون، واسم الفيلم مأخوذ من أغنية لبوب، ومن إخراج Bennett Miller.