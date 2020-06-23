عبدالغفار: نتواصل مع الجهات المعنية لتأجيل تجنيد طلاب السنوات النهائية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات في أثناء فترة الامتحانات لطلاب السنوات النهائية.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم: "حتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إداره التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك".

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.