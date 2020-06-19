قريبا.. التعليم العالي تعلن نتائج "أفيجان" لعلاج كورونا

قال الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الدولية، عضو لجنة البحوث الإكلينيكة بالوزارة، إن مصر نشرت أكثر من 115 بحثاً عالمياً في مجالات دولية، حول فيروس كورونا ويجري تنفيذ أكثر من 150 مشروعاً بحثياً على مستوى الجامعات المصرية حول الفيروس، سواء بروتوكولات علاجية أو دراسات تتعلق به، بالإضافة إلى تمويل أكثر من 80 مشروعاً من قبل أكاديمية البحث العلمي.

وأوضح الشناوى لـ"الوطن"، أنه سيتم الإعلان عن نتائج دواء أفيجان، قريباً ونشرها في المجلات العالمية، مؤكداً أنها مبشرة حتى الآن ولجنة البحوث الإكلينيكية تتواصل دائما مع علماء مصر بالداخل والخارج، حول البروتوكولات العلاجية وتنفيذها.

وأضاف أنه يجري حصر نتائج استخدام عقار هيدروكسي كلوركوين، كما أن أدوية الكورتيزون وذترومايسين، يتم استخدامها فى البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمصريين منذ الإعلان عن أزمة كوفيد19، مطالباً المصريين بعدم شراء الأدوية وتخزينها واستخدامها في المنازل، لأن استخدام الأدوية لا يتم إلا تحت إشراف طبي.

وتابع أن مصر تسير بخطى جيدة فيما يخص إنتاج فاكسين لعلاج كورونا، والعملية تسير وفقاً لمعايير معينة، وسيتم الإعلان عن كل الخطوات عند الانتهاء من كل شيء، مشيراً إلى أن العمل بالمراكز البحثية يجري على قدم وساق، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجميع الدراسات والأبحاث التي يتم العمل عليها بخصوص فيروس كورونا.

الشناوي: نشرنا 115 بحثاً في مجالات دولية حول كوفيد 19

وقال إن الوزارة تتابع جميع البروتوكولات العلاجية المتبعة في علاج فيروس كورونا بجميع الدول، من أجل دراستها ومعرفة مدى مساهمتها في مجابهة المرض، موضحاً أن هناك بروتوكولات علاجية تتعلق باستخدام مسيلات الدم، وغيرها من الأدوية.