برلماني يطالب بتشديد الرقابة على المطاعم لضمان الالتزام لمواجهة كورونا

طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على المقاهي والمطاعم خلال الفترة المقبلة للتأكد من تنفيذها الاشتراطات الخاصة بالعودة التدريجية بعد غلاقها نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال علي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأمر يتطلب الحرص الشديد حتى لا يتستغل هذه الأماكن العودة دون الالتزام بنسبة الإشغال المقررة بالحكومة، وتسبب في زيادة انتشار فيروس كورونا، لذلك الرقابة دورها مهم في هذا الأمر.

وأكد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة في حالة المخالفة والتي حددها الدكتور مصطفى مدبولي بالغلق الفوري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وكانت الحكومة أعلنت رفع حظر حركة تجول المواطنين والحافلات المطبق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم السبت المقبل، مع الفتح التدريجي لكل الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية.