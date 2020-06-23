السودان: مستعدون لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا

قال عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إنّ هناك توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة، وأكد استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.

وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا والجلسة الخاصة بشان سد النهضة، وأكد إسماعيل توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين، وأنّ السودان طرفٌ اصيل في مفاوضات سدّ النهضة، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية.

واختتم كلمته داعيا البلدين للاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد، ومؤكدا حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي.