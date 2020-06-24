حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز علم الأبراج بدراسته للصفات الخاصة بكل برج على حدى، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تتحرر من ضغوط ويساعدك الفلك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية و العائلية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم قد يصيبك الفلك بالعصبية أو التوتر ومن المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة وقوة، وكل شيء يمضي على ما يرام إذا قمت بما عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأقارب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بتروي وحكمة في خطواتك المهنية وأيضا على الصعيد المالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، وبعد غد تتحسن الأحوال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تتحسن أحوالك والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تكن اليوم قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاط والمكاسب أو للتفاوض مع أجانب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للتعصب.. حاول ألا تكون متحيزا لمعتقداتك وعليك أن تحترم آراء الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار مواهبك وأموالك وتقنع البعض بدعمك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تمدك الأفلاك بالجاذبية، فقط لا تخلط بين الثقة والغرور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يعدك بلقاءات وعروض تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يدفعك القمر للاهتمام بمن تحب وبأمور عائلية أو منزلية، فقط اعتمد على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.