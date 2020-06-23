حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يقف مولود برج القوس دائما إلى جوار أصدقائه ويقدم لهم الدعم والمساندة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك ولا تغامر كي لا تزيد عليك الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والقمر بمنزلك الثامن يساعدانك على إصلاح علاقات والاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.