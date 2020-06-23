حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يفضل العمل في مكان يمكنه من إبراز مهاراته الإبداعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا وكتوما ولا تنشر أخبارك الخاصة واحترس من أعداء متخفيين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.