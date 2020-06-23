حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج الفلكية تنقسم إلى أربعة أنواع ترابية وهوائية ومائية ونارية، ويضم كل نوع منهم ثلاثة أبراج لكل مجموعة عدد من الصفات المحددة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الزملاء والأهل والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأهل أو الأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بمن يعجب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري وبلوتو في منزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتصرف بلياقة ولباقة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. اهتم بصحتك وسلامتك ولا تبدد جهودك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن عن مشاعرك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس في منزل المشروعات تساعدك على إظهار مواهبك وتعرف كيف تحقق ربحا وتطورا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يشحذ طاقتك وحماسك ويدعمك المخلصون.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المشتري وبلوتو في وضع معاكس وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس تمنح علاقاتك دفئا وتدفعك لاكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك ولا تغامر كي لا تزيد عليك الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والقمر بمنزلك الثامن يساعدانك على إصلاح علاقات والاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا وكتوما ولا تنشر أخبارك الخاصة واحترس من أعداء متخفيين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات التقدير من كل جانب وتبهر من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تعدك بعلاقات حانية ودافئة تجمعك بالأحباب وتمنحك السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.