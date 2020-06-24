حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بقدرته على إقناع الآخرين بمعتقداته، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تتحرر من ضغوط ويساعدك الفلك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.