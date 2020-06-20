حظك اليوم السبت 20-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بحبه لإتمام المهام المسنده إليه على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.