افتتاح مهرجان لحوم الكلاب في الصين رغم معارضة الحكومة

افتتح مهرجان لحوم الكلاب المثير للجدل في الصين، رغم محاولات الحكومة حظره لأسباب صحية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك فيما يحذر الخبراء من أنّ مهرجان لحوم الكلاب السنوي في المدينة قد يكون بمثابة "أرض خصبة" للأمراض ويشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويتوافد الآلاف عادة على المهرجان الذي يستمر 10 أيام في مدينة يولين الجنوبية الغربية في الصين، لكن النشطاء قالوا إنّ الحضور هذا العام انخفض، ويأملون أن يكون الحدث هو الأخير.

وقال بيتر لي، أخصائي السياسات في الصين في منظمة Humane Society International Human Rights : "آمل أن تتغير يولين ليس فقط من أجل الحيوانات، لكن أيضا من أجل صحة وسلامة شعبها".

وأضاف، أنّ السماح بالتجمعات للتجارة واستهلاك لحوم الكلاب في الأسواق والمطاعم المزدحمة باسم المهرجان يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة". وتابع: "لحم الكلاب هو أرض خصبة محتملة لانتشار الوباء".

وأصدر خبراء الصحة تحذيرات جديدة مفادها أنّ بيع الكلاب ليس ضد حقوق الحيوان فحسب، لكنه يفرض مخاطر حقيقية على الصحة العامة.

يذكر أنّ غالبية الصينيين لا يأكلون الكلاب، وتبين نتائج المسح أنّ 64% من السكان يريدون إنهاء هذه التجارة.

ويعتقد أنّ الفيروس التاجي نفسه قد نشأ في أسواق الحياة البرية في مدينة ووهان بوسط الصين، ونقله من الخفافيش إلى البشر، ودفع ذلك البلاد إلى حظر تجارة واستهلاك الحيوانات البرية.

وتدرس الحكومة قوانين جديدة لحظر تجارة الحياة البرية وحماية الحيوانات الأليفة بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا البلاد على إعادة تقييم علاقتها بالحيوانات.

ويعتقد أنّ فيروس كورونا نشأ في الخفافيش قبل أن يصيب البشر في سوق الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

وفرضت البلاد حظرا في أواخر فبراير على بيع واستهلاك الحيوانات البرية، مثل الخفافيش والثعابين، مدعية أنّ القضية أصبحت مصدر قلق صحي.

ومع ذلك، تحركت وزارة الزراعة لتصنيف الكلاب على أنّها حيوانات أليفة وليست "ماشية"، ما أثار أسئلة بشأن كيفية تأثير التغيير على تجارة يولين.

ومع ذلك، أصبحت شنتشن أول مدينة في البلاد في أبريل تحظر استهلاك الكلاب، ومن المتوقع أن تحذو حذوها مدن أخرى.

وقالت تشانج تشيان تشيان، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، إنّها تعتقد في النهاية أنّه سيتم حظر مهرجان لحوم الكلاب.

وأوضحت: "من خلال ما نفهمه من محادثاتنا مع بائعي اللحوم، قال القادة إنّ استهلاك لحوم الكلاب لن يُسمح به في المستقبل. لكن حظر استهلاك لحم الكلاب سيكون صعبا وسيستغرق بعض الوقت".