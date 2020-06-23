تعرف على مواعيد أتوبيسات النقل العام من السبت المقبل

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى ستعمل من السادسة صباحا حتى الحادية عشر مساء يوميا بداية من السبت المقبل، وذلك استجابة لقرارات رئيس الوزراء.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ "الوطن" أن الهيئة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تطهير الأتوبيسات وإلزام العاملين والركاب بارتداء الكمامة داخل الأتوبيسات.

يذكر أن رئيس الوزراء قرر، منذ قليل، عمل وسائل النقل حتى منتصف الليل تزامنا مع فتح المحلات حتى التاسعة مساء وعمل المطاعم والكافيهات حتى العاشرة مساء بداية من الأسبوع المقبل.