أخبار البنوك.. تفاصيل شهادة "إيد واحدة" للأطباء والتمريض من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر في إطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء شهادة "إيد واحدة" للأطباء وطاقم التمريض بعائد تعبيرًا عن عمق الشكر والتقدير لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة.

وفي ضوء أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، نستعرض تفاصيل الشهادة على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على شهادة إيد واحدة

- إيد واحدة هي شهادة ادخارية للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمى بعائد 15.5% ويتم صرفه سنويًا.

- قيمه الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها بشرط ألا تزيد عن مليون جنيه.

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة إيد واحدة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من الرقم التأميني.

- صورة من كارنيه النقابة.

وتتاح الشهادة في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما اتخذ البنك اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من الأطباء أو طاقم التمريض.