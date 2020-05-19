أخبار البنوك.. تفاصيل شهادات بنك ناصر الاجتماعي بنسبة عائد تصل لـ15.5%

يقدم بنك ناصر الاجتماعي عددًا من الشهادات والودائع أمام المواطنين بعائد سنوي يصل إلى 15.5%، وذلك في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والقيام بدوره المجتمعي تجاه كافة العملاء.

وترصد "الوطن" شهادات بنك ناصر الاجتماعي على النحو التالي:

شهادة رد الجميل

في إطار اهتمام البنك بكل فئات المجتمع العمرية وخاصةً كبار السن من العملاء فقد تم إصدار وديعة رد الجميل وفقًا للشروط الآتية:

- تبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد.

- عائد الشهادة 15.5% سنويًا و15% شهريًا.

- مدة الشهادة سنة، ويتمّ احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويتمّ تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد.

- تمكّن الشهادة العميل من الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقًا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادة إيد واحدة

أصدر بنك ناصر الاجتماعي، شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "إيد واحدة"، ليعبر عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة بالشروط الآتية:

- تبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها بشرط ألا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد.

- يتمّ احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

- الشهادة متاحة لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا.

- الأوراق المطلوبة لإصدار الشهادة تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وكارنيه النقابة.