اليابان تعلن استئناف رحلات الطيران مع فيتنام تدريجيا

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم، إنه سيتم استئناف السفر من اليابان إلى فيتنام تدريجيًا هذا الأسبوع، مما يشكل الخطوة الأولى في تخفيف قيود السفر التي تسعى إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف موتيجي، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المقرر أن تقل ثلاث طائرات مستأجرة نحو 440 رجل أعمال اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى السبت، مع موافقة فيتنام على قبول المسافرين شريطة أن يلتزموا بالتدابير الوقائية المعززة.

ومن المقرر أن تقلع الطائرات من مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو وتهبط في مطار فان دون الدولي بالقرب من خليج ها لونج شمال فيتنام.

وذكرت وزارة الخارجية أن اليابان تحظر في الوقت الراهن دخول 111 دولة ومنطقة، كما تمنع دخول المسافرين الأجانب الذين زاروا أيًا من تلك الدول خلال 14 يومًا من وصولهم، وفي المقابل فرضت 177 دولة ومنطقة قيودًا على دخول الوافدين من اليابان.

وتجري اليابان محادثات مع أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند من أجل تخفيف قيود السفر في حالة التأكد من سلبية تحاليل المسافرين، التي تجرى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل سفرهم وفور وصولهم، فضلًا عن تقديم تفاصيل عن الأماكن التي سيقومون بزياراتها خلال فترة بقائهم في البلاد.