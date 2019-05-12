أستاذ الحالات الحرجة: ملح الطعام العدو الأول والأخير لمريض ضغط الدم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن العدو الأول والأخير لمريض ضغط الدم هو ملح الطعام، موضحًا أن البرتقال والليمون يُعدان من الموالح ولكن ليس لهما تأثير على مريض ضغط الدم مثل ملح الطعام.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "زدني علما"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، :" بحذر مرضى الضغط من ملح الطعام، والملح اللي موجود في جبن المعلبات أو الأكل خارج البيت"، موضحًا أن بعض المرضى تخلوا عن الملح في الأطعمة التي يتناولونها وأصبح ضغطهم طبيعي.

وتابع :" طبيعي الناس تقول أن الأكل من غير طعم ميتاكلش، بس ممكن نستعين بالفلفل الأخضر، والشطة والكمون، والبصل والثوم، ولكن يجب التخلي عن الملح نهائيا".