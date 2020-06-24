حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرته على تنفيذ جميع المهام المسنده إليه، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية و العائلية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم قد يصيبك الفلك بالعصبية أو التوتر ومن المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.