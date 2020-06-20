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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 20-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 20 يونيو 2020
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور لا يسامح نفسه على أخطاءه بسهوله، ولكنه يظل يشعر بالذنب لفترات طويلة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

 القمر في منزلك الثاني والفلك ينصحك بمضاعفة تركيزك في الأمور المهنية والمادية وعليك بمراجعة خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.