تعرف على الأفلام المقرر طرحها في السينمات بعد إعادة فتحها

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، الأفلام المقرر طرحها في دور العرض السينمائي بدءاً من السبت المقبل، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح السينمات والمسارح بـ 25% من طاقتها الاستيعابية.

وقال "الدفراوي"، لـ"الوطن"، إنَّ السينمات ستواصل عرض أفلام "لص بغداد"، "الفلوس"، "صندوق الدنيا"، "رأس السنة"، "بنات ثانوي"، "بعلم الوصول" و"يوم وليلة"، مضيفاً أنَّ الأمر نفسه ينطبق على الأفلام الأجنبية لعدم طرح الكيانات الإنتاجية الكبري في هوليوود لأحدث إنتاجاتها السينمائية بسبب جائحة "كورونا".

وكان المنتج أحمد السبكي أعلن لـ"الوطن" طرحه فيلم "صاحب المقام" قبل حلول عيد الأضحي بأيام، وذلك لرغبته في دعم صناعة السينما التي يعشقها منذ نعومة أظافره، حسب قوله.