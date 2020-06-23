بعد حديث مدبولي عنها.. روشتة للمواطن لعدم التكالب على شراء الأدوية

"لما حصلت الجائحة في البداية وبدأ يحصل نوع من التكالب على السلع التموينية والأكل والشرب وكل الكلام ده، قلنا إننا كدولة هنوفر كل حاجة ولا داعي للشراء والتخزين، ونجحنا بصورة كبيرة جدا إن مفيش مواطن شعر ليوم إن هناك نقص لأي سلعة".. كلمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحدث بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أشار خلالها إلى مشكلة نقص الأدوية في الأسواق بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي: "طبيعي جدًا في هذه الجائحة إن كلنا نبقى مخضوضين، ونبقى عاوزين نؤمن احتياجاتنا من الأدوية كل ما نسمع إن في دواء معين ممكن يساهم في العلاج والوقاية".

هندي: الظاهرة ترجع إلى موروث ثقافي لدى الشعب المصري بسبب الخوف من المجهول

ظاهرة تكالب بعض المواطنين على شراء الأدوية بكميات كبيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، ترجع إلى الموروث الثقافي عند فئة كبيرة من الشعب المصري، الذي كان على مدار سنوات العصور الماضية يسارع بشراء وتخزين كميات كبيرة من السلع المتاحة خشية من اختفائها وذلك في ظل عصور الاحتلال القديمة وأصبحت عادة متوارثة عبر الأجيال بخاصة التي عاصرت سنوات الحروب ولا يزال البعض متأثرًا بتلك الثقافة الخاطئة، بحسب قول الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية والخبير في تحليل السلوك الاجتماعي.

القلق من المستقبل والخوف من المجهول، عامل نفسي مهم يدفع الكثير إلى تلك العادة خلال أوقات الأزمات، وبحسب تصريحات هندي لـ"الوطن" يعد ذلك امتدادا لثقافة حفظ المواد وتخزينها لحين الحاجة إليها وقت الأزمات الكبيرة.

روشتة للمواطنين لعدم تكرار تلك الظاهرة

التعامل السلمي مع فيروس كورونا لا يتم بشراء الأدوية وتخزينها، وإنما الوقاية والحذر في التعامل، وبحسب قول هندي، ذلك إعمالا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، فشراء الدواء لن يقي من المرض ولكن إتباع التعليمات الصحية والالتزام بارتداء الكمامة أفضل.

وأشار استشاري الصحة النفسية وتحليل السلوك الاجتماعي، إلى الامتناع عن التعامل مع تجار الأزمات الذين يستغلون الوضع الحالي مثلا بحجز السلع والأدوية والمستلزمات الطبية ما يزيد من الظاهرة ويسبب لها رواجا، لافتا إلى أن تعاليم الدين الإسلامي أن يخاف المسلم على أخيه ويراعي حقه ويجب الامتناع عن تلك الظاهرة.