وجه مدبولي الشكر لها.. ما هي غرفة الرعاية الصحية ومهامها؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة التي تم اتخادها في الفترة الماضية منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا هو الحفاظ على عملية التوازن وعدم غلق الدولة أو القطاعات الاقتصادية بقدر الإمكان، ولكن في نفس الوقت محاولة أخد كل الإجراءات الاحترازية التي تصون المواطن.

ووجه مدبولي، في بداية كلمته، الشكر لغرفة مقدمي الرعاية الصحية لما قدمته من جهود خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ما هي غرفة مقدمي الرعاية الصحية وتشكيلها؟

تأسست غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية منذ نحو ثماني سنوات، ومنذ نشأتها اهتم القائمون بتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبية وخدمة المواطن المصري.

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للغرفة، يتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة كل ثلاث سنوات ويبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا يتم انتخاب عشرة أعضاء ويتم تعيين خمسة أعضاء من المجلس بمعرفة وزير الصناعة.

وتضم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية 460 عضوا من - القطاع الخاص" المستشفيات – المراكز الطبية المتخصصة – المعامل – مراكز الأشعة – شركات الرعاية الصحية".

أهداف الغرفة

تهدف الغرفة إلى تنمية دور القطاع الخاص كشريك للتنمية في المجال الصحي، إلى جانب توحيد جهود القطاع الطبي الخاص في مواجهة المشاكل التي تواجه الخدمة الطبية ومنها ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.

كما تسعى الغرفة لبدء مشروع متكامل لتقييم المستوى لدى كل مؤسسة صحية مشتركة في الغرفة مع تقديم المشورة في كيفية تحقيق المستوى المطلوب من الجانب الفني والإداري في كل مؤسسة تقدم خدمة طبية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الطبية بالقطاع الخاص، مهمة آخرى من مهام غرفة الرعاية الصحية، وذلك في إطار ما هو متعارف عليه عالميا من حيث فائدة الاستخدام ودرجة الأمان.

إلى جانب ماسبق، تهدف غرفة الرعاية الصحية إلى تنشيط عمليات تصدير الخدمات العلاجية إلى الدول العربية الشقيقة وزيادة مجالات السياحة العلاجية لجذب مرضى هذه الدول للعلاج فى المؤسسات الطبية المصرية.