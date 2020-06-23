مدبولي يقدم الشكر للأطقم الطبية.. وينتقد غير المنتظمين منهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلي الوزراء أنه على اتصال يومي بالمحافظين، خاصة في المحافظات الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، منذ قيل، أنه كان يتابع موقف المستشفيات والتردد عليها ووضع المسلتزمات الطبية وتوافرها وتوافر الأدوية ونسب الوفيات.

وأوضح مدبولي أنه كان يصل شكاوى عديدة لمجلس الوزراء من المستشفيات التي ترفض استقبال المواطنين، وأنه كان هناك بعض القصور الذي شاهدوه على الأرض وتعاملوا معه بصورة فورية في ظل ظروف شديدة الاستثنائية.

وأشار إلى أنه كان حريصا على تقييم الوضع بشكل يومي، مشددًا على تقديم الشكر والتقدير للأطقم الطبية وجهودهم وأن ذلك الدور هو الدور المقدس لهم: "وزي ما بنقدم لهم الشكر اسمحوا لي برضه إننا كنا بنلاقي للأسف في بعض المحافظات إن هناك تغيب وعدم انتظام من الأطقم وفي بعض الأماكن، وده اللي كان للأسف أدى بصورة أو بأخرى لتفاقم الوافيات وزيادة الإصابات".

وتابع: "إحنا كنا حريصين كل الحرص بتوجيه المحافظين والصحة وكل الأجهزة عشان نضمن انتظام عمل كل الأطقم الطبية ومن يتغيب ولا ينتظم في العمل لازم ناخد ضده كل الإجراءات الإدارية لأن الدولة ليست في حمل أن حد يتقاعس وأن الكلام ده يؤدي للإضرار بأرواح مواطنينا"، مقدمًا الشكر لغرقة مقدمي الخدمات الطبية بسبب تعاونهم مع الدولة خلال الأزمة.