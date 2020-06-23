مدبولي: أزمة الأدوية ستنتهي خلال الأسبوع المقبل

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن مشكلة نقص الأدوية في الأسواق بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي: "طبيعي جدًا في هذه الجائحة إن كلنا نبقى مخضوضين، ونبقى عاوزين نؤمن احتياجاتنا من الأدوية كل ما نسمع إن في دواء معين ممكن يساهم في العلاج والوقاية".

وأضاف: "لما حصلت الجائحة في البداية وبدأ يحصل نوع من التكالب على السلع التموينية والأكل والشرب وكل الكلام ده، قلنا إننا كدولة هنوفر كل حاجة ولا داعي للشراء والتخزين، ونجحنا بصورة كبيرة جدًا إن مفيش مواطن شعر ليوم إن هناك نقص لأي سلعة".

وتابع: "نفس الكلام لموضوع الدواء، لما بيحصل تكالب شديد جدًا على الشراء دون داعي طبيعي جدًا هيحصل نقص، وهيئة الدواء وكل شركات إنتاج الأدوية بتشتغل على مدار الـ24 ساعة على مدار 3 ورديات".

وواصل، أن ما ينتج على مدار أسبوع في الظروف الطبيعية يكفي الاستهلاك من مدة 3 إلى 4 أشهر: "لكن ما يحدث نتيجة التكالب فإن هذه الأدوية تنفذ خلال أيام".

وأردف: "في تنسيق كامل والمواد الخام الخاصة بالأدوية موجودة وبإذن الله خلال الأسبوع المقبل ستختفي هذه الظاهرة بالكامل وستتاح كل المستلزمات الطبية والأدوية في الصيدليات".