"خطة النواب": دعم البحث العلمي بـ30 مليون جنيه لإنتاج كمامات وكحول

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2020/2021، لديها اهتمام خاص بالبحث العلمي، خصوصا المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لعودة النشاط الاقتصادي من جديد بشكل تدريجي.

وقال عمر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم دعم أكاديمية البحث العلمي بخطة استثنائية بنحو 30 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا، من خلال الإنتاج الفوري لمطهرات للأسطح والمباني، وكذلك مطهرات لا تعتمد على الكحول الإيثيلي للتغلب على ارتفاع سعره، علاوة على إنتاج كمامات مبتكرة ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم أو تغير الفلتر.

يذكر أن الحكومة، اليوم، رفع حظر حركة تجول المواطنين والحافلات المطبق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم السبت المقبل، مع الفتح التدريجي لكل الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية.