صور.. "مستقبل وطن" يوزع كمامات ومطهرات بمصالح طهطا الحكومية والشوارع

واصلت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمدينة طهطا في محافظة سوهاج نشاطها المجتمعي ودورها المساند للجهاز التنفيذي بمحافظة سوهاج، في تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبدأت فرق عمل أمانة حزب "مستقبل وطن" بمدينة طهطا، برئاسة عبدالكريم دهيس أمين الحزب، ومتابعة أيمن أبو الغيط أمين تنظيم الحزب، استهداف عدد من المصالح الحكومية ومكاتب البريد ووحدات الصراف الآلي، وتمّ رش وتعقيم وتطهير تلك الأماكن مع توزيع كمامات طبية للمترددين عليها، وأيضًا بالميادين والشوارع الرئيسية بطهطا.

تأتي المبادرة تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس حزب "مستقبل وطن"، وبتوجيهات من النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب، وبأشراف اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، وذلك ضمن حزمة المبادرات المجتمعية والخدمية التي يقدمها الحزب خلال تلك المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن.

ولاقت تلك الفعالية حالة من القبول والأستحسان المجتمعي، وطالب الأهالي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالاستمرار في تنفيذ تلك المبادرات الهادفة والتى تساند الدولة والمجتمع في تقليل فرص الاصابة بفيروس كورونا خاصة فى ظل هذة الظروف التى تمر بها مصر والعالم أجمعة.

وكان مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان نائب طهطا عن حزب "مستقبل وطن"، أهدى كمية كبيرة من المواد المطهرة والمعقمة ذات التركيز العالي لإعادة تخفيفها واستخدامها في أعمال الرش والتطهير للمصالح والإدارات الحكومية وأماكن انتشار وتردد المواطنين خاصة المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس و كمامات لعمال النظافة بالوحدات المحلية.

كما دشن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مبادرة منذ بداية أزمة كورونا، استهدفت رش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين طهطا والمصالح الحكومية وأماكن تردد المواطنين، وذلك عن طريق مجموعات عمل من شباب حزب "مستقبل وطن" بمدينة طهطا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وشركة المياة بطهطا.