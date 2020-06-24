حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بحبه لقضاء أوقاته مع الأصدقاء والأشخاص المقربين منه، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة وقوة، وكل شيء يمضي على ما يرام إذا قمت بما عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأقارب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.