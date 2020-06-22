اضبط التكييف على 25.. نصائح خفض فاتورة الكهرباء قبل تطبيق الزيادة

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو إرشادي يستعرض خلاله بعض النصائح للمواطنين لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء بعد الإعلان عن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في يوليو المقبل.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي

- اضبط التكييف على درجة حرارة 25، وتأكد من غلق الأبواب لتقليل كمية الكهرباء المستهلكة، وحافظ على نظافة الفلتر باستمرار.

- إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن، ويفضل استخدام الأواني الزجاجية أو البورسيلين.

- تشغيل غسالة الأطباق بكامل حمولتها، واستخدم الدورات الأقل وقتًا، والحفاظ على نظافة الفلتر باستمرار.

- يفضل شراء غلاية مياه بحجم مناسب لاحتياجاتك، وغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط.

- بعد الانتهاء من استخدام التليفزيون والريسيفر افصل الفيشة من المصدر وليس باستخدام الريموت.

- تأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام، واحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا للكهرباء، ونظف المكثف وموتور الثلاجة مرتين في السنة.

- رتب الأطعمة داخل الفريزر وضعها جنبًا إلى جنب لملء الفراغات ما يجعلها تستهلك كهرباء أقل.

- اعتمد على ضوء النهار، واستبدل اللمبات العادية بالليد لاستهلاك كهرباء أقل.