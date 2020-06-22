أبرزها دفع فواتير الكهرباء من البيت.. 15 خدمة إلكترونية جديدة 1 يوليو

منذ انتشار جائحة كورونا في العالم، والاتجاهات العالمية نحو العزل المنزلي، تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا والخدمات الالكترونية في تسهيل المعاملات سواء بين القطاع العام أو الخاص.

أطلقت وزارة الكهرباء منصة إلكترونية جديدة تحت مسمي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ويمكن الدخول إليها من هنـــــــــا، والتي تقدم الخدمات المتعلقة بالكهرباء اونلاين للمواطنين، ووفقًا للموقع فأنه متاح 17 خدمة، ومن المتوقع أن ينطلق رسميًا وأن تكون الخدمات مُفعلة أول يوليو.

وتم تفعيل خدمتين على المنصة حتى الآن وهما

تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

وترصد "الوطن" الخدمات التي تم سيتم تفعيلها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بداية من أول يوليو القادم، في السطور التالية..

الحصول على شهادة بيانات تعاقد – مصالحة.

الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

تغير اسم صاحب العداد.

تقديم طلب فحص العداد.

تقديم طلب رفع العداد.

تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.