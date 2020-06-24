حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز بحدسه القوي، حيث أنه يستطيع أن يفرز ماهية الشخص الذي يتعامل معه، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الأربعاء24 يونيو على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بتروي وحكمة في خطواتك المهنية وأيضا على الصعيد المالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.