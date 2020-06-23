محافظ قنا يعقد المجلس التنفيذي بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، بحضور اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالإضافة إلى كافة القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسئولى المرور والحماية المدنية والمرافق.

أكد محافظ قنا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بنسبة 100 % والتي بلغت مخصصاتها 500 مليون جنيه لكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدا على ضرورة الاستعداد التام للبدء في تنفيذ خطة العام المالي القادم المقرر لها أن تبدأ يوليو المقبل لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول الداودي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة موجها مسئولي اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة مشيرا إلي أهمية ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.

كما تقرر خلال الاجتماع تسليم عدد 120 وحدة سكنية من الوحدات الكائنة بمنطقة ترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادي يوم 29 يونيو 2020 المقبل على أن يتم تسليم باقي الوحدات تِباعا تجنبا للازدحام ، موجها التنفيذيين بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بمحيط تلك الوحدات ووضع آلية للمواطنين تحفزهم في الحفاظ عليها ، مؤكدا حرص الدولة علي توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وتحقيق حياة كريمة لهم .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مع المسئولين عددا من المقترحات الخاصة بتشجير المداخل الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء على الطرق الزراعية او الطرق الصحراوية موجها بمراعاة التنسيق التشجيري للمداخل والشوارع وبشكل يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة وبما يساهم في منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلي لدى المواطنين.