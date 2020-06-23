بتكلفة 11 مليون جنيه.. تشغيل أحدث جهاز تفتيت حصوات بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والسالك البولية والتي تشمل تشغيل أحدث جهاز لتفتيت حصوات ( الكلى، الحالب، المثانة).

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية، والدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، والدكتور محمد أبو الغار نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية، والدكتور خالد شعير رئيس وحدة التفتيت.

وبحسب بيان الجامعة، فقد أنشئت وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية عام 1989 م وتقوم الوحدة بتفتيت الحصوات لـ 540 حالة سنويا بمعدل 6 جلسات للحالة، وانضم حديثا إلى المنظومة الطبية بالمركز جهاز التفتيت الجديد وهو أحدث جهاز جرى تركيبه وتشغيله في يونيو 2020 م.

ويعتبر أول جهاز من هذا الطراز يجري تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 10.8 مليون جنيه، من الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية للمركز.

وأكدت الجامعة أن الجهاز يمتاز بإمكانية تحديد الحصوات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في نفس الوقت مع التحديد التلقائي لحجم ومكان الحصوات ويستطيع الجهاز تفتيت أصلد أنواع الحصوات فى جلسة واحدة ويمتاز أيضا بإمكانية تغيير الحجم البؤري للموجات الصدمية ليتناسب مع حجم الحصوات ولتقليل الضرر على نسيج الكلى.