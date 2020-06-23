مصطفى درويش: رحلة علاجي من كورونا كانت صعبة.. وسأتبرع بالبلازما

قال الفنان مصطفى درويش، إن رحلة علاجه من فيروس كورونا المستجد لم تكن سهلة مطلقًا.

وأضاف "درويش" خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي يقدمه كل من سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الأيام الأصعب له في رحلة علاجه كانت من اليوم الرابع حتى السادس، واصفًا إياها بـ"الأشد قسوة" عليه في الإصابة، بينما يظل العامل النفسي والحفاظ عليه هو المحور الأهم للشفاء.

وأوضح أنه من غير الصحيح مطلقًا انعزال المصاب عن العالم الخارجي، لأن ذلك يعرضه لهجوم كثير من الأفكار السلبية عليه، ما يصعّب رحلة علاجه ويؤثر سلبا على صحته ومعنوياته: "الوهم يقتل المريض في وقت المرض".

وأكد أنه قد تلقى دعمًا كبيرًا من أصدقائه بالوسط الفني وجمهوره ومحبيه خلال تلك الفترة الصعبة، وخص منهم بالذكر المخرج بيتر ميمي، الذي دعمه خلال رحلة علاجه حتى شفائه.

وأشار إلى أنه لن يبخل بالتبرع ببلازما الدم لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، داعيًا كافة المتعافين للتبرع به.