بخصم 20%.. توفير كحول وكمامات جراحية وأقنعة وجه في نقابة الصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول، بخصم 20%، ليتوافر ليتر الكحول بسعر 80 جنيهًا، للصحفيين وأسرهم، إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف عبدالمجيد في بيان له، أنه تتوافر أيضًا كمامات جراحية إنتاج مصانع الهيئة العربية للتصنيع، سعة 25 كمامة بالعبوة (برباط)، وعبوات سعة 50 كمامة، وهي كمامات جراحية، ثلاث طبقات ودعامة.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم 20%، ليصل الدرع إلى 40 جنيها فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة 4 لتر، بسعر 25 جنيهًا.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، تتيح مستلزمات التطهير والوقاية، بداية من غدًا الأربعاء من العاشرة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا، وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة استمرارًا لإستراتيجية، الوقاية للزملاء وأسرهم، إلى جانب ما يبذل من جهد في الشق العلاجي.