إعلامي صيني يكشف تطورات الأوضاع في بلاده: 22 إصابة والوضع مستقر

كشف الإعلامي الصيني، نادر رونج هوان، تفاصيل تطورات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا داخل الصين اليوم الأربعاء.

وقال "رونج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم تسجيل 9 حالات جديدة اليوم من الحالات الوافدة من الخارج.

وأشار الإعلامي الصيني أن مجموع الإصابات الجديدة المؤكدة في الصين بلغ 22 إصابة، مؤكدًا على أن الوضع مستقر حتى الآن ولا توجد زيادة ملحوظة في المصابين.

وأوضح الإعلامي الصيني أن الحكومة طبقت سلسلة من الإجراءت المشددة وصنفت 5 مناطق على أنها ذات خطر عال وفيها عدد كبير من المصابين، لافتًا أن هذه الأحياء مجاورة للسوق الذي ظهرت به الإصابات وتم إغلاقها بالكامل.

وأكد "رونج"، أنه يلزم للخروج من بكين حاليًا شهادة فحص حديثة تثبت أن عينة الفيروس خلال الـ7 ايام الأخيرة كانت سلبية.